Vognmand i Skævinge “gav” chauffør en ny trækker i jubilæumsgave

Mandag 16. juli 2018 kl: 09:25

Af: Redaktionen Leveringen er den første af i alt tre nye Scania R500, som vognmandsfirmaet får leveret i den kommende tid.De efterfølgende to biler er twin steer-trækkere, der skal opbygges med hydraulik. Alle bilerne leveres direkte fra fabrikken lakeret i firmaet farver, så der kun skal sættes striber og skrift på.Farverne har prydet Flemming Nielsens biler siden 1974 hvor han startede sin virksomhed. Senest er begge hans sønner Lars Nielsen og Jan Nielsen, der også begge driver deres egne vognmandsforretninger, trådt til og firmaet har skiftet navn til Flemming Nielsen & Sønner.Valget af 500 hk. motoren, sammen med en optimal gearing er sket med henblik på at opnå den bedste brændstoføkonomi i forhold til den kørsel, som biler og chauffører skal udføre.Foruden de tre nye Scania R500 har både Lars Nielsen og Jan Nielsen hver handlet en Scania til deres egne forretninger. Her er dog tale om V8 6X4 tandem-trækkere med hydraulik til kørsel med tip-sættevogne.De nye biler er udstyret med en række finesser og lækkerier - blandt andet er de købt med sort læderpakke, Driver Plus chaufførpakke, Premium Radio med 7-tommer skærm, navigation, DAB og Apple Car-Play, klimaanlæg med fugtighedssensor, oliefyr med start via app, underkøje med udtræk til 100 cm, iPad holder, kaffemaskine, køleskab, Opticruise automatisk gearskifte, retarder med friløb og adaptiv fartpilot (ACC), skab bag sideskørtet med el-opluk på boogiebilen og to strengs hydraulikanlæg på twinsteer bilerne.Scania i Frederikssund har stået for opbygningen af de den nye Scania R500 som er solgt af salgskonsulent Jes Cramer-Petersen.