Bådene i Volvo Ocean Race er på vej til Aarhus

Fredag 22. juni 2018 kl: 09:37

Af: Jesper Christensen Volvo var fredag morgen ved at være klar til at tage mod gæster på Aarhus Havn i anledning af, at bådene i Volvo Ocean Race fredag vender i Aarhus Havn.Fredag ved halv ti-tiden fredag befandt de forreste både sig mellem Læsø og Anholt. På turen fra Göteborg til målet i Haag i Holland rundede bådene ved 1-tiden natten til fredag en bøje ved Langesund i Norge, hvorefter de sejlede sydover. Ved syv-tiden fredag morgen var de ud for Göteborg.









Farten ligger på omkring 20 knob. Vestas 11th Hour Racing ligger på en tredieplads efter Mapfre (2) og Dongfeng Race Team (1).





Derefter kommer:

Team Brunel

Team AkzoNobel

Team Sun Hung Kai / Scallywag

Turn The Tide on Plastic





I den samlede stilling ligger Mapfre nummer et, mens Team Brunel ligger nummer tog og Dongfeng Race Team ligger nummer tre.









her: Interesserede kan se, hvor bådede befinder sig mere præcist





