Samarbejde skal skabe mere miljøvenlig transport mellem Tyrkiet og Danmark

Torsdag 7. juni 2018 kl: 08:00

En global partner



© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Ekol Logistics, der dækker hele Tyrkiet med et omfattende distributionsnetværk, er Blue Waters nye partner på transporter til og fra Tyrkiet med intermodalt setup. Blue Water peger i forbindelse med det nye samrbejde på, at der er flere grunde til, at den intermodale transportmetode er at foretrække. Det gælder blandt andet fremkommelighed og miljø. Men også ekspres-service kan kombineres med et intermodalt setup og bringe transittiden fra eksempelvsi Istanbul til Taulov ned på fire og en halv dag.- Det er mere miljøvenligt, transittiden forkortes og så fastholder vi leveringssikkerheden også i sommermånederne, hvor det europæiske vejnet traditionelt er meget udfordret. Samtidig er den stigende mangel på chauffører medvirkende til, at vi har ændret vores setup, siger Carsten Albæk Olsen, som er Manager for Business Development hos Blue Water i Herning.Samarbejdet begyndte 1. maj og forventes at kunne udvikle sig positivt.- Første skridt i vores samarbejde er den direkte forbindelse mellem Tyrkiet og Danmark. Måske kan vi tilføje flere lande i fremtiden. Blue Water er en meget stærk organisation, så vi er sikre på, at samarbejdet vil give fordele for vores kunder. Vi kan nu tilbyde en bedre service mellem de to lande, siger Sait Kurtulus, der er Trade Lanes Management Director hos Ekol Logistics.Udover et stærkt netværk i Tyrkiet har Ekol Logistics egne toldsteder og licens til selv at told-lukke trailere. Toldteknisk er Ekol Logistics en stærk, professionel og meget kompetent partner. Firmaet blev grundlagt i 1990 og arbejder med internationale transportydelser, oplagring, indenrigsdistribution, toldbehandling og supply chain management. Med over 7.000 medarbejdere fordelt i hele Europa er Ekol Logstics en stærk spiller på det globale logistikmarked.