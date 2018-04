Skandale at droppe varebil-forslaget

VOGNMANDSORGANISATION OM TILSIDESAT VAREBIL-FORSLAG:

Tirsdag 17. april 2018 kl: 11:12

Af: Redaktionen

Transportminister Ole Birk Olesen undskylder sig med, at forslaget vil få uforholdsmæssige økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet.









VLAK-Regeringen og Ole Birk Olesens holdning får følgende kommentar med på vejen af FDL:









Hvilket erhvervsliv, mon der her tænkes på, for det kan i hvert fald ikke være vognmandserhvervslivet, de har i tankerne. Når FDL ikke mener, det er overraskende, er det med tanke på, hvordan regeringen, og store, borgerlige dele af Folketingets Transportudvalg i den grad løber de stores ærinder, mens de blæser på seriøse danske vognmænd, der betaler skat herhjemme og lønner deres chauffører ordentligt.





Hvem er det lige, der har omstillingsomkostninger på 60-75 millioner kroner, som transportministeren hævder. Og hvorfor blandes erhvervsminister Brian Mikkelsen ind i sagen? Erhvervsministeriets ressortområde er transportkøberene. Skal de udforme lovgivningen for godstransport, er det som at sætte en ræv til at vogte gæs.





Det er sikkert rigtigt, at de løbende årlige omkostninger vil være på cirka 3,2 millioner kroner, som transportministeren også nævner. Beregningen på branchens administrative og økonomiske omkostninger, stiller FDL sig meget tvivlende over for. Vi skal huske, der er kun tale om godstransport mod fremmed regning under 3.500 kg. ned til 2.000 kg.





Erhvervslivets mobile enheder, som er nødvendige for drift og vedligeholdelse, og håndværkerens mobile enheder af varevogne og mindre ladvogne, er ikke omfattet af godskørselslovgivningen. Der er kun tale om erhvervskøretøjer til godstransport mod fremmed regning over 2.000 kg totalvægt. Disse køretøjer findes hos de virksomheder, der tilbyder godstransport mod fremmed regning. Vil et firma tilbyde mulige kunder denne service, må de selvfølgelig også tilpasse deres virksomhed efter den gældende lovgivning.





I henhold til udkast til lovforslag til lov om ændring af lov om godskørsel (tilladelsesordning for varebiler), er det Trafikstyrelsen, der fastsætter de økonomiske krav til tilladelser og lønkrav til den registrerede ansvarlige leder.





Hvis vi ser på de økonomiske krav for erhvervelse af godskørselstilladelser over 3.500 kg, er det såre simpelt. De første to tilladelser kræver en økonomisk sikkerhed på 150.000 kroner - enten som en revisor-erklæret kapital, eller som en banksikkerhed. De efterfølgende koster hver 40.000 kroner i sikkerhedsstillelse. Godskørselstilladelser kræver som bekendt en ansvarlig leder med kursus uddannelse. Denne uddannelse koster ifølge godkendt udbyder 14.500 kroner.









FDL opstiller følgende:

Mulig forrentning af bank sikkerhedsstillelse første to tilladelser lig 150.000 kroner - 3 procent. Efterfølgende tilladelse koster 40.000 kroner til 3 procent

Kursusomkostning godskørsel en person lig 14.500 kroner

En virksomhed med behov for 10 godstilladelser får en omstillingsomkostning, hvis banken skal stille sikkerheden på ca. 30.000 kroner





FDL konkluderer:

Regeringen og Ole Birk Olesen ønsker med en omkostningsberegning på 75.000.000 kroner at begrunde undertrykkelse af et flertals demokratisk ret

Regeringen og Ole Birk Olesen ønsker ikke ordnende forhold inden for transportsektoren

Regeringen og Ole Birk Olesen ønsker åbenbart social dumpning hos vognmænd og chauffører

Regeringen og Ole Birk Olesen ønsker åbenbart, at deres venner i erhvervslivet kan udnytte erhvervet på det groveste

Regeringen og Ole Birk Olesen ønsker aviser og pakker bragt ud af sortarbejdende varevogne med chauffører på overførselsindkomst eller socialdumpende udlændinge

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.