VLAK-Regeringen lægger varebil-lov til side

Tirsdag 17. april 2018 kl: 09:35

Af: Jesper Christensen - VLAK-Regeringen og transportministeren vil ikke fremsætte lovforslaget med henvisning til de administrative og økonomiske byrder, det vil pålægge erhvervet, siger Henning Hyllested og fortsætter:- Ministeren er kommet med endnu et benspænd - det sidste af en hel række - idet man ikke har haft lovforslaget til lovteknisk gennemgang i justitsministeriet. Det gør det praktisk taget umuligt for os partier, der udgør et flertal selv at fremsætte lovforslaget, idet vi så vil blive mødt med alskens juridiske indvendinger.Henning Hyllested har presset på for, at partierne bag lovforslaget til at mødes hurtigt, men Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne, som har forhandlet det meste med VLAK-RRgeringen, maner til besindighed.- Jeg tror, de vil have tid til at sondere terrænet, siger Henning Hyllested til transportnyhederne.dk.