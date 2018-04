Boomende opbyggerbranche viser kreationerne frem på vestfynsk transportmesse

Fredag 13. april 2018 kl: 16:22

Sikker asfaltvogn

Verdensnyhed med 19 udskud

Af: Redaktionen Årets største danske udendørs messe inden for transport og Logistik, Vestfyn Trækker, der finder sted i dagene 25. - 27. maj, er kendt for sit fokus på opbyggerbranchen. Det gælder også for årets udgave, hvor mindst 11 virksomheder udstiller de nyeste konstruktioner - og vinderen af Årets Opbygning bliver kåret. Siden VBG sidst slog dørene op for Vestfyn Trækker i 2016, har opbyggerbranchen oplevet et regulært vækstboom. Flere aktører i branchen melder om omsætningsvækst på 30, 50 og helt op til 100 procent på blot to år.- Det går fantastisk lige nu. Vi har mindst lige så travlt, som inden krisen. I 2016 forduftede de sidste følgevirkninger af krisen, og optimismen er nu vendt tilbage. I den periode har vi fordoblet medarbejderstaben. Vi leverer til vidt forskellige kundegrupper, og det er glædeligt, at alle har fremgang, siger Jens Erik Platz, der er indehaver af Brdr. Platz i Haderslev.Samme positive melding kommer fra den sønderjyske kollega fra Schmidt Tip i Løgumkloster.- Vi har ordrebogen fuld et helt år frem, og vi slider for at få opgaverne færdige til tiden. Vi er gået fra tre til syv medarbejdere og vores største udfordring er at finde kvalificeret arbejdskraft til de mange ordrer, siger Thomas Schmidt.Transport- og opbyggervirksomheden Kudsk & Nissum præsenterer en helt særlig nyhed på Vestfyn Trækker 2018. Det er en asfaltlastbil, hvor varmekassen til fem tons asfalt er vendt om, så den varme asfalt ender på et bånd, der leder asfalten under førerhuset og ud foran selve lastbilen. Lastbilen er solgt til Entreprenørgården i Aabenraa, hvor den skal bruges til at lappe huller i Aabenraas kommunale veje.- Vi vil gerne præsentere noget, som ingen andre har med til Vestfyn Trækker i år. Den her asfaltlastbil er sin første af sin slags, og fordi asfalten kommer ud foran, kan medarbejderen, der arbejder med asfalten, stå foran lastbilen beskyttet mod hensynsløse trafikanter. Det minimerer risikoen for påkørsler markant, siger Morten Kudsk.På en af de største stande på Vestfyn Trækker 2018 fremviser SAWO og søstervirksomheden Effer Krancenter en verdensnyhed, der har været under udvikling længe.- Vi vil gerne gemme offentliggørelsen af de rigtige nyheder til selve messen. Vi kan dog røbe, at kranen har 19 udskud og dermed er i den helt høje ende af rækkevidden og tonmeterskalaen. Den kan kombineres med alle lastbiler, og vi glæder os til at vise den store nyhed frem, siger Vivian Keldal Knudsen, der er marketingansvarlig hos SAWO og Effer Krancenter.Vestfyn Trækker 2018 finder sted fra fredag 25. maj til søndag 27. maj tæt ved VBG’s hovedkontor ved Ejby på Vestfyn.