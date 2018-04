Letbanen i Aarhus kørte alle afgange til tiden

Onsdag 11. april 2018 kl: 14:55

Luger ud i børnesygdomme

Af: Redaktionen - Det er glædeligt og et udtryk for, at vi i Aarhus har bygget et velfungerende og driftssikkert letbanesystem. Aarhus Letbane er den første af sin slags i Danmark, og at vi godt 100 dage efter åbningen kan køre med 100 procent rettidighed er på alle måder et overbevisende resultat, siger Aarhus Letbanes direktør, Michael Borre.Også letbanens operatør, Keolis, der beskæftiger letbaneførerne og personalet i letbanens kontrolcenter, glæder sig over at ramme et perfekt driftsdøgn med 208 ud af 208 mulige gennemførte afgange.- Driften har faktisk været ganske stabil fra dag ét, men det er naturligvis en tilfredsstillelse at eksekvere 100 procent perfekt på døgnets samtlige 208 afgange. Det er også et udtryk for, at vi hele tiden luger ud i de børnesygdomme, der altid vil være i et nyt system, og at vi er lykkedes med uddannelsen af vores nye medarbejdere, siger Thomas Friis Brændstrup, der er direktør for Keolis Aarhus Letbane.











