- PostNords priser ligger 30-40 procent under markedsprisen

DANSKE FRAGTMÆND:

Onsdag 6. december 2017 kl: 21:00

Af: Jesper Christensen - Hvis vi andre ikke kan producere til den pris, hvordan kan PostNord så, spørger Jørn P. Skov.Over for transportnyhederne.dk fremhæver han, at Danske Fragtmænd ikke ser noget problem i, at den danske og svenske stat hjælper PostNord ud af situationen, der er opstået, fordi mange tjenestemandsansatte postfolk er blevet overflødige, da antallet af breve, som skal deles ud, er minimeret på grund af digitaliseringen.Problemet - og grunden til, at Danske Fragtmænd bakker op om transportorganisationen ITD’s henvendelse til EU-Kommissionen, er et beløb på mange hundrede millioner svenske kroner, der ikke ser ud til at være øremærket til arbejdet med at rette PostNord op. Danske Fragtmænd - og transportorganisationen ITD - frygter, at PostNord vil bruge beløbet til at kapre kunder fra de andre aktører til en pris, der ikke dækker omkostningerne.- Vi kender markedsprisen, da vi løbende bytter kunder med vores konkurrenter, siger Jørn P. Skov.- Nogle gange tager vi kunder fra de andre, andre gange er det omvendt.Jørn P. Skov mener, at PostNord ikke kan få dækket sine produktionsomkostninger med priser, der ligger 30-40 procent under det, han betegner som markedsniveauet.Efter hans vurdering er, at aktørerne på stykgodsområdet i Danmark langt hen ad vejen matcher hinanden på kvaliteten, selvom han som direktør i Danske Fragtmænd selvfølgelig mener, at fragtmændene er de bedste. De har i hvert fald et meget fintmasket net, der bidrager til at optimere transporterne, fordi fragtmændene kan koncentrere godset på de mange forskellige terminaler og så køre med hele vogntog mellem terminalerne. Det minimere kørslen med halvtomme biler.Derfor frygter han - og andre aktører på stykgodsområdet - at PostNord vil være fristet til at bruge de hundredevis af ikke øremærkede svenske kroner til at skævvride konkurrencen.PostNord købte for en del år siden - dengang den danske del af koncernen hed Post Danmark - en del af den private stykgodsorgansation, Transportgruppen, der var en direkte konkurrent til Danske Fragtmænd. Transportgruppen, der i dag er en integreret del af PostNord, er en del af grundlaget for PostNords setup på stykgodsområdet og området for tredjepartslogistik.