Entreprenør fra Odense har fået ny maskintrailer

Onsdag 6. december 2017 kl: 10:48

Af: Redaktionen Maskintraieren er bygget op over et kraftigt chassis, der er konstrueret til tung belastning. Det har beslag til 300 mm forbredning i hver side, 400 mm aftagelig forsmæk af stål, alusider på repos og en bund udført i 70 mm planker og 5/7 mm ståldørkplade på øverste dæk.







De dobbelte hydrauliske opkørselsramper, der er udført med 70 mm træplanker, er hydraulisk sideforskydelige. Derudover er der monteret to hydrauliske støtteben i bagenden, der kan tages i brug under af- og pålæsning. Der er indbygget værktøjskasse i repos’en.





Med traileren følger to løse ramper for opkørsel på øverste dæk.





Traileren er leveret med fire ni-tons aksler med tromlebremser. Tredje og fjerde aksel er selvstyrende.





Den nye maskintrailer er leveret af Ivan Kristensen fra Lastas Trucks Danmark A/S.





© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.