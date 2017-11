Politiet efterlyser vidner til mulig påkørsel ved Brædstrup ved Horsens

Onsdag 15. november 2017 kl: 13:36

Af: Redaktionen - De foreløbige undersøgelser på gerningsstedet viser, at der formodentlig er tale om, at den 79-årige er blevet påkørt, siger vagtchef Flemming Lau fra Sydøstjyllands Politi.- Derfor leder vi nu efter vidner, der har set den ældre cyklist og eventuelt uheldet eller har andre oplysninger, der kan hjælpe os til at opklare sagen og finde frem til køretøjet, siger han videre.Den 79-årige mand, der er fra lokalområdet, var bevidstløs, da han blev fundet, og hans tilstand var onsdag formiddag kritisk. Han var kørende på en grå herrecykel.Uheldet er sket i tiden umiddelbart før klokken 9.11, hvor Sydøstjyllands Politi modtog anmeldelsen.- Vi formoder, at der må være skader på det køretøj, som har påkørt den 79-årige, siger Flemming Lau.Har man været vidne til uheldet eller har andre oplysninger, der kan hjælpe Sydøstjyllands Politi med at opklare, hvad der er sket, så kan politiet kontaktes på telefon 114.