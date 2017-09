Lufthavn ved Limfjorden flyver højt mod udlandet

Fredag 1. september 2017 kl: 12:22

Stor efterspørgsel på charterrejser til Tyrkiet

Af: Redaktionen Den store vækst i udenrigstrafikken på 28,4 procent i august vidner om, at udenrigsruterne mellem Aalborg og Amsterdam, Oslo, Malaga og London vokser. Således fløj 37.242 passagerer til og fra udlandet i august i år mod 29.004 passagerer i august sidste år.- De internationale ruter fra Aalborg Lufthavn når stadig nye højder med en imponerende stor fremgang i august. Vi ser en rigtig høj belægning på udenrigsafgangene, der bliver bedre og bedre måned for måned - her er det specielt Amsterdam- og Oslo-ruterne, der tager fart. Samtidig med den højere belægning oplever vi også en stor efterspørgsel på flere ruter og afgange, som tyder på, at vi i den kommende tid kommer til se et rekordhøjt antal udenrigsrejsende, siger lufthavnsdirektør Søren Svendsen.Chartertrafik-tallene er påvirket af de færre charterafgange til Tyrkiet i forhold til sidste år, som giver en tilbagegang på 26,9 procent. Således rejste 21.892 chartergæster til og fra Aalborg i august 2017 mod 29.963 i august 2016.



- Tilbagegangen i antallet af charterrejsende i august skyldes udelukkende det mindre charterudbud til Tyrkiet i år. Til gengæld ser vi propfyldte fly til de græske og spanske feriedestinationer og på de eksisterende Tyrkiet-afgange samt en kæmpe efterspørgsel på flere rejser til de tyrkiske feriebyer, som vi desværre ikke kan imødekomme i år. Derfor håber og tror vi på, at næste års sommerprogram vil have et større udbud til feriebyerne i Tyrkiet, siger Søren Svendsen.





I indenrigstrafikken ses en lille tilbagegang på 2,2 procent. 69.165 passagerer rejste fra og til Aalborg Lufthavn i august i år mod 70.696 i august sidste år.





- Med antallet af afgange tilbage til normal tilstand mellem Aalborg og København efter sommerperioden og fyldte fly til og fra Bornholm, er der udsigt til gode trafiktal i september, siger Søren Svendsen.





Tirsdag 5. september begynder irske Ryanair at flyve mellem London og Aalborg med tre ugentlige afgange og fire ugentlige fra oktober. Norske Norwegian udvider til tre ugentlige afgange mellem Aalborg og London i vinterperioden mod to ugentlige afgange sidste år. Med syv afgange ugentligt til London hele året, bliver udenrigstrafikken fra Aalborg Lufthavn yderligere styrket.





