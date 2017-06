Norsk flyselskab lancerer nye og direkte ruter mellem Italien og USA

Fredag 2. juni 2017 kl: 10:41

Af: Redaktionen

- Lanceringen af de nye, direkte ruter mellem Italien og USA er en ny milepæl for Norwegian. Rom har nogle af verdens mest populære turistattraktioner og er et eftertragtet rejsemål for mange amerikanere. Samtidig er dette en gylden mulighed for italienere til at flyve til USA i vores komfortable og splinternye fly. Endnu flere ruter mellem kontinenterne bidrager til øget værdiskabelse og flere arbejdspladser både i Europa og USA, siger koncernchef i Norwegian, Bjørn Kjos.









Fra lokalt til global selskab

Norwegian lancerede sin første langdistancerute mellem Oslo og New York i 2013. Fra Danmark fløj Norwegian sin først langdistancerute - til Fort Lauderdale, Florida - i november 2013. I 2014 åbnede selskabet ruter mellem London og USA og sidste år begyndte flyvninger mellem Paris og USA. I år starter Norwegian også direkte ruter mellem Barcelona og USA samt mellem London og Singapore. I takt med, at selskabet får leveret flere nye Boeing 787 Dreamliner, er antallet af nye interkontinentale ruter steget, hvilket viser, at selskabet er i færd med at realisere sin globale strategi. Norwegian tilbyder i dag flere ruter mellem Europa og USA end noget andet europæisk flyselskab.









I dag har Norwegian omkring 70 medarbejdere i Rom, som betjener ruterne i Europa. Med lanceringen af USA-ruterne vil Norwegian rekruttere yderligere 200 medarbejdere i løbet af det næste år, som vil betjene ruterne mellem Rom og USA. I dag har Norwegian flere internationale baser - både i Europa, USA og Asien. Norwegian tilbyder flyvninger til 11 destinationer i USA: New York, Los Angeles, Fort Lauderdale, San Francisco, Las Vegas, Orlando, Boston, Hartford, Providence, Seattle og Denver.









Om Norwegian

Norwegian er det sjette største lavprisselskab i verden med omkring 7.000 ansatte

I dag opererer Norwegian godt 500 ruter til over 150 destinationer i Europa, Nordafrika, Mellemøsten, Thailand, Caribien og USA

Norwegian har en flyflåde på over 120 fly, som fragter ca. 30 millioner passagerer om året

Selskabet har en af verdens yngste flåder med en gennemsnitsalder på 3,6 år

I 2015 blev Norwegian kåret til det mest miljøvenlige transatlantiske flyselskab af The International Council on Clean Transportation (ICCT)

Både i 2015 og 2016 kårede flypassagererne Norwegian til verdens bedste lavprisselskab på langdistanceruter i den anerkendte SkyTrax Awards

For fjerde år i træk er Norwegian også kåret som Europas bedste lavprisselskab af SkyTrax

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.