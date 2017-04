Tømmerhandel i Vendsyssel kører varer ud med ny lastbil med kran

Tirsdag 25. april 2017 kl: 13:45

Af: Redaktionen Den nye lastbil er en tre-akslet Scania P 370 LB6x2*4 opbygget med fast lad, en HMF 2120 K5-kran fra Højbjerg Maskinfabrik og med diverse værktøjskasser og strøkasser af Brdr. Platz i HaderslevDen nye tre-akslede lastbil er leveret med fuld luftaffjedring samt kraftig H-chassisramme for at forbedre stabiliteten ved kranopgaver. Af hensyn til manøvreevnen under snævre forhold på eksempelvis byggepladser er den bageste aksel desuden hydraulisk styrbar, lige som den kan løftes, når der ikke er gods på ladet.Bilen har en 13-liters Euro 6-motor, der yder 370 hk, gearkasse med fuldautomatisk Opticruise gearskiftesystem samt kraftigt, enkeltreduceret bagtøj med en udveksling på 2,92:1.Chaufføren kan ud over gode indstignings- og pladsforhold i førerhuset også glæde sig over komfortudstyr som læderrat, premium førerstol, stort premium lydanlæg med indbygget navigation og Bluetooth-tilslutning samt aircondition-anlæg. Listen over sikkerhedsudstyr omfatter blandt andet ESP elektronisk stabilitetsprogram, LDW sporassistent, AEB nødbremsesystem samt bakalarm.Lastbilsælger Lars Pedersen har stået for levering af Scania-chassiset, mens Stiholt i Sæby har stået for klargøring og levering af den færdige bil til Elling Tømmerhandel.