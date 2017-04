Tre mænd er fængslet i en sag om ulovlig import af sodavand

Af: Redaktionen Sagen er blevet til efter en længerevarende efterforskning på baggrund af en anmeldelse fra Skat.- Der er vores vurdering, at der er tale om en grov sag her, hvor man har søgt at unddrage den fælles kasse for et større millionbeløb . Jeg er meget tilfreds med at trafikken nu er blevet bragt til ophør efter godt samarbejde mellem Skat og politiet, siger politikommissær Lars Krogsgaard, der leder Københavns Vestegns Politis afdeling for økonomisk kriminalitet.Retsmødet ved Retten i Glostrup blev afholdt for lukkede døre af hensyn til efterforskningen. De sigtede nægtede sig skyldige.