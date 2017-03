Taxi-organisation er tilfredse med Uber’s farvel

Onsdag 29. marts 2017 kl: 09:16

Af: Redaktionen - Vi er meget tilfredse med, at Uber efter to og et halvt år endelig er nået frem til, at taxilovgivningen faktisk også gælder for dem, og dermed tager konsekvensen og lukker deres forretning. Sagen er jo den, at Uber hverken vil være lovlig i dag eller i fremtiden, siger direktør i Dansk Taxi Råd, Trine Wollenberg.Uber åbnede sin taxitjeneste i Danmark i november 2014 og blev samme dag politianmeldt af Trafikstyrelsen for overtrædelse af taxiloven. Den 8. juli 2016 faldt de første domme mod Uber-chauffører, der fik bødestraf for at udføre ulovlig taxikørsel. Siden har Anklagemyndigheden sendt sager om ulovlig kørsel udført af Uber-chauffører til domstolene, som har idømt bøder på generelt 3.500 kroner. Selskabet Uber skal selv i Retten 24. april i år.









