Transportorganisation er to steder på messen i Herning

Onsdag 22. marts 2017 kl: 11:47

Af: Redaktionen På transportmessen sætter ITD fokus på vækst og digitalisering.Hos ITD kan gæsterne få sig en faglig snak med medarbejderne fra medlemsservice, ITD Arbejdsgiver, Tryg Forsikring, jurister/advokater fra ITD HjulmandKaptain samt på sikkerhedsområdet, hvor gæsterne kan møde DocStop og Volvo.



På Busmessen viser ITD blandt andet en særlig moms-app udviklet af FDE specielt til busser.







ITD har indrettet en rasteplads med borde, bænke, græs og træer, hvor gæsterne kan kigge på fotos af veteranbiler og nyde en kop kaffe fra Kalles Kaffe. Til børn og barnlige sjæle er der mulighed for at teste sine kørefærdigheder med små minilastbiler eller udfordre sine kollegaer til at se, hvor langt tid de tager om at lade deres mobiltelefon op under en cykeltur.









Torsdag klokken 9.30-10 sætter ITD og Ernst & Young spot på, hvordan brug af data er med til at optimere virksomheden og på den måde få bedre konkurrenceevne

Torsdag klokken 10.15-15.45 inviterer ITD gæsterne til at komme og få en status på sagen om lastbil-kartel-sagen, hvor EU har afsagt dom. Gæsterne får også mulighed for at stille spørgsmål til sine rettigheder

Fredag klokken 9-10 sætter ITD og Volvo Trucks fokus på potentialet i platooning. Det sker under overskriften ”Er platooning det første skridt på vejen fra selvkørende til førerløse lastbiler?”

Lørdag formiddag er spotlyset rettet på ITD’s netværk for kommende ledere ”Next Generation”. Her kan gæsterne høre om de muligheder deltagerne i netværket får

ITD afslutter debatterne med en kendis fra branchen. Det er HC, som har været med i DR1’s tv-serie om ”De Unge Truckere”. HC fortæller om, hvordan det var at have DR med på arbejde, og så giver han sit bud på, hvordan erhvervet får flere unge mennesker til branchen

ITD har fem events på debatområdet i hal J:

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.