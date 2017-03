Togoperatør udvider den intermodale kapacitet til og fra Göteborgs hamn

Onsdag 15. marts 2017 kl: 12:58

Af: Redaktionen

Satsningen betyder, at Green Cargo siden årsskiftet har kørt togpendler mellem Göteborg og Eskilstuna med otte tog pr. uge.





I Göteborg lastes containerne over på Green Cargo’s tog for at blive kørt videre mod Eskilstuna i Södermanlands Län vest for Stockholm. Green Cargo benytter Eskilstuna som hub, hvor pendlertoget fra og til Göteborg skilles ad eller kobles sammen.





Løsningen betyder, at rederierne, der lægger til kaj i containerterminalen i Göteborg, at få deres containere sendt videre op i Sverige.





Green Cargo kører i øjeblikket otte tog ugentligt mellem Göteborg og Eskilstuna. I Eskilstuna fordeles godset for videre transporter - tre til fyre gange ugen til Gävle, Stockholm, Södertälje og Norrköping. På slutdestinationerne vender transporterne og går tilbage til Göteborg via hubben i Eskilstuna.





I Eskilstuna har Green Cargo et vognværksted, som sørger for driftssikkerheden og et vogndepot, som gør det muligt at tilpasse kapaciteten efter antal containere. Det betyder, at togene har kører med færre tomme vogne, og omkostninger dermed kan holdes nede.





Kunderne har med Green Cargo adgang til et omfattende transportnetværk både i Sverige og i Europa. Med netværket kan Green Cargo bedre tilpasse transporterne til kundernes ønsker.





- Vor hub-løsning betyder, at vi kan tilbyde effektive og punktlige transporter mellem hele Mälardalen og Göteborg, siger Green Cargos salgs- og kundservicedirektør, Richard Kirchner.





- Siden starten har vi leveret med høj kvalitet og punktlighed. Strejken i Göteborgs Hamn har ikke hindret os i at udvide vort intermodale tilbud. Vi vil fra april øge antallet af tog, siger han videre.









