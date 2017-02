Bus, tog og metro har fået fælles rejseregler

Torsdag 2. februar 2017 kl: 10:56



© Copyright 2017 transportnyhederne.dk.

Af: Redaktionen De fælles landsdækkende rejseregler er med til at sikre, at passagerer i vid udstrækning møder fælles rejseregler på tværs af transportformer og kun skal orientere sig i ét dokument. Der kan godt være forskellige regler i bus, tog og metro men man kan nu finde reglerne samlet i de fælles landsdækkende rejseregler. Det skriver Movia i en pressemeddelelse.Det betyder, at passagerer der f.eks. rejser på tværs af landsdele og anvender bus i begge ender kun skal orientere sig i et sæt rejseregler. Rejsereglerne er med til at skabe en større enkelhed på tværs af trafikselskaber og landsdele.En højere grad af enkelthed er også noget passagererne i Movias busser sætter pris på. Passagererne bliver året rundt spurgt til deres tilfredshed og Movias undersøgelser viser, at den kollektive transport opleves mere attraktiv, jo enklere den her. Derfor er ét sæt landsdækkende rejseregler et tiltag som forventes at øge den samlede tilfredshed i den kollektive transport.De fælles landsdækkende rejseregler indeholder principperne for at rejse i den kollektive transport. Passagerer kan derfor finde information om hvad reglerne er for medtagning af bagage, cykler og andre genstande, hvorvidt man må medtage kæledyr, samt reglerne for kontrolafgifter og meget mere.Rejsereglerne udgives af DSB, Arriva Tog og Metroselskabet I/S, samt Trafikselskabet Movia, BAT, FynBus, Sydtrafik, Midttrafik og Nordjyllands Trafikselskab.Arbejdet med at harmonisere rejsereglerne på tværs af trafikselskaber har været en lang proces med man små trin over mange år. Men nu er trafikselskaberne nået i mål i forbindelse med lanceringen af Takst Sjælland. De fælles rejseregler har også betydning, når den vestdanske takstreform, Takst Vest, træder i kraft om et år.De fælles landsdækkende rejseregler kan findes på trafikselskabernes hjemmesider og på dinoffentligetransport.dk.