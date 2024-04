Uddannelsesorganisation får endnu en el-lastbil i flåden

Tirsdag 16. april 2024 kl: 08:54

Af: Redaktionen Med den nye eActros 300 åbner Dekra for et nyt samarbejde med Ejner Hessel, som for første gang leverer en lastbil til Dekra.Den nye eActros 300, der har en særlig aksel - en e-aksel med to motorer - udviklet til elektriske lastbiler, har en maksimal effekt på op til 400 kW - 544 hk - der giver lastbilen en kraftfuld acceleration. Bilens litium-ion-batterier har en kapacitet, der giver en aktionsradius på op til 330 km.







Førerhuset på den nye eActros er opbygget specielt til Dekra med et tredie sæde til eksempelvis en tolk. Derudover har lastbilen, der har en bredt udvalg af sikkerhedsudstyr, fået monteret køreskolepedaler.





Ladningen af eActros 300 er planlagt til at skulle ske om natten, men bliver der behov for løbende klatladninger i løbet af dagen, kan det ske i pauserne på mellem 15 og 45 min, hvor bilen typisk lader op til 80 procent af batterikapaciteten.



Ejner Hessel i Vejle har forestået leveringen af den første Mercedes-Benz lastbil til Dekra.





Dekra har også andre eMobility-køretøjer i flåden af skolelastbiler. Fornyligt leverede Volvo Danmark eksempelvis fire nye batteri-elektriske Volvo FH'er opbygget med veksellad til Dekra.







Jens Koustrup, Salgskonsulent hos Ejner Hessel i Vejle, foran den eActros 300, som Ejner Hessel har leveret til Dekra.

















