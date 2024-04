To nye tre-akslede trailere med walking floor er gået til Mors

Tirsdag 16. april 2024 kl: 08:31

Chassis-opbygning:

Selvbærende stålchassis

Kongeboltkonstruktion er svær/stabil stålprofil

Selvbærende konstruktion med stål-hjælperamme for mindre egenvægt og større volumen

Kasse-opbygning:

Siderne er opbygget af 3/2 mm tykke og 600 mm brede aluminiumsprofiler, der er fuldsvejst indvendigt

Speciel overkantsprofil med løbeskinne for aluminiumsskillevæg, der har en frigang over bund på ca. 100 mm

Cargo Floor CF 500 SL2 bundsystem med 10 mm alu-bundbrædder i glat udgave og med CF-betjening

Bagdøre udført alu-profiler

3-trins stige under bagdør

Kost- og skovlbeslag

2 stk. plastværktøjskasser i venstre side foran aksler

3 meter stige og stopklodser

Almindelig rullepresenning

Reservehjulsophæng inklusiv reservehjul

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Om de to nye trailere:Knapen-trailerne, der er leveret med tre ni-tons Knapen-aksler med skivebremser og original luftaffjedring, har en tilladt totalvægt på 42.000 kg.De nye Walkingfloor trailere er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.Fredsø Vognmandsforretning ApS blev stiftet i 1936 med kørsel af dyr og landbrugsprodukter. I 60'erne begyndte vognmandsforretningen også med entreprenørarbejde. I 1971, hvor anden generation tog over, begyndte vognmandsforretningen at køre med muslinger og fiskeaffald. I 1996 skiftede generationerne igen, og virksomheden udvider med spedition. I dag er Fredsø Vognmandsforretning ApS en betydende aktør på markedet indenfor transport med containerbiler og tiptrailere, samt transport af løse kartofler. Fredsø Vognmandsforretning ApS råder i dag over ca. 1.000 containere og beskæftiger ca. 100 biler, hvoraf de 70 er egne biler.