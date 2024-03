Regionale buslinier i Hovedstaden skifter til el-drift

Onsdag 20. marts 2024 kl: 15:08



De regionale el-busser giver Region Hovedstaden en årlig CO2-besparelse på 2.200 ton og betyder, at Region Hovedstaden sammen med Movia bidrager til at indfri målsætningen om en national CO2-reduktion på 70 procent inden 2030.





Fakta om de 29 el-busser, som bliver sat i drift i Region Hovedstaden 24. marts:

Trafikselskabet Movia er udbyder af busdriften på linierne 150 S og 15E, der tilsammen havde 5,3 millioner rejsende i 2023

El-busserne vil være udstyret med elektriske ramper

Omstillingen til el på de to buslinjer reducerer udledning af CO2 med 2.200 ton om året (udledning af CO2 er opgjort efter "tank-til-hjul"-princippet)

Med de 29 nye elbusser vil Movia komme op på 499 elbusser i daglige drift. Det svarer til 44 procent af Movia's busser

Omstillingen til emissionsfri busdrift startede i 2019, og de første regionale elbusser i Region Hovedstaden kørte ud på vejene i december 2022













Af: Redaktionen En 14,8 meter lang Yutong E15 el-bus, der skal betjene Region Hovedstadens linier 150S og 15E. (Foto: Kim Løvenskjold, Umove)- Omstillingen til el-busser er afgørende for, at vi kan reducere CO2-udledningen og skabe renere bymiljøer med mindre støj. Med omstillingen af buslinjerne 15E og 150S kommer vores mest passagertunge buslinjer på el. Derfor vil rigtig mange passagerer få glæde af disse nye elbusser, siger Marianne Frederik (EL), der er formand for udvalget for trafik og regional udvikling i Region Hovedstaden.Med de nye el-drevne busser kommer buslinje 150S og 15E til at køre uden udledning af CO2 og partikler. Skiftet til el vil også betyde en mindre støjende og mere behagelig krsel for både passagerer og chauffører. De nye busser på linje 150S og 15E vil desuden være udstyret med elektriske ramper.- Omstillingen af busser fra diesel til el fortsætter. Nu stempler de regionale buslinjer endnu engang mærkbart ind. Denne gang med 29 nye elbusser på linje 150S og 15E. Det betyder, at andelen af el-busser i Movia nu er oppe på 44 procent. Vi er betydeligt foran den målsætning, vi har sat med kommuner og regioner. Derfor har vi i vores forslag til mobilitetsplan, som netop nu er i høring, foreslået at hæve barren, siger Movia's administrerende direktør, Dorthe Nøhr Pedersen.