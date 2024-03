Udenlandsk vognmand får en bøde på 96.000 kroner for brud på reglerne for cabotage-kørsel

Tirsdag 19. marts 2024 kl: 12:59

Af: Redaktionen Tungvognscenter Syd modtog i slutningen af februar en anonym anmeldelse om, at en udenlandsk indregistreret lastbil hver dag kørte den samme rute mellem en godsterminal på Sjælland og en godsterminal i Jylland.Tungvognscenter Syd efterforskede sagen, og køretøjet blev standset samt kontrolleret torsdag 28. februar i Hedehusene. Her blev der fundet i alt otte overtrædelser af reglerne om cabotagekørsel. Desuden blev det konstateret, at lastbilens antiforureningssystem var defekt, og vognmanden blev opkrævet en samlet bøde på 96.000 kroner.Køretøjet blev forsynet med hjullås, indtil bøden var indbetalt. Herefter blev lastbilen igen frigivet til firmaet.I forbindelse med den efterfølgende efterforskning har Tungvognscenter Syd vurderet, at den danske virksomhed, der stod for at koordinere transporterne, har et ansvar for den ulovlige kørsel. Virksomheden er derfor blevet sigtet for medvirken til overtrædelse af reglerne om cabotagekørsel.