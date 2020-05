Sydtrafik er klar med ændrede retningslinjer

Af: Redaktionen Baggrunden er det ændrede afstandskrav fra sundhedsmyndighederne, men de sundhedsfaglige anbefalinger til den kollektive trafik går også udover dette krav. Transportministeriet oplyser eksempelvis:Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man holder fysisk afstand på en meter og især undgår at være tæt, hvis man er ansigt-til-ansigt. Der kan være en række situationer, hvor det - også over længere tidsrum - ikke er muligt at sikre mindst 1 meters afstand mellem personer. Det kan for eksempel være siddende transport over længere afstande i bus, tog eller fly, hvor sædeindretningen ikke muliggør at en meters afstand overholdes. I sådanne situationer anbefaler Sundhedsstyrelsen, at passagererne sidder med ansigtet i samme retning, og uden ansigt-til-ansigt kontakt under en meter.Det betyder som nævnt i indledningen en ændring i den kapacitet busserne i eksempelvis Sydtrafiks område kan køre med. Hvor det tidligere har været 50 procent af bussens samlede kapacitet, kan man fra mandag medtage passagerer til alle siddepladser i bussen, samt 50 procent af ståpladserne. Det vil sige en stigning til omkring 70 procent af bussens maksimale antal passagerer.Sydtrafik peger på, at det endelige antal passagerer vil variere alt efter bussens størrelse og indretning, og passagererne skal som altid rette sig efter buschaufførens henvisninger.I tilfælde af, at bussen har sæder, der vender mod hinanden, vil det blive udmålt, om der er mindre end en meter mellem passagererne. Afstanden skal efter myndighedernes anvisninger måles fra næsetip til næsetip - i dette tilfælde midten af sæderne. Hvis afstanden ikke kan holdes, må kun den ene række benyttes.- Der er stadig god plads i busserne derude, men med de ældste elevers tilbagekomst, så var vi nogle steder bekymrede for at løbe tør for kapacitet, siger Lars Berg, der er administrerende direktør for Sydtrafik.- Derfor er vi glade for og trygge ved at øge kapaciteten, da vi samtidigt bibeholder fokus på ekstra rengøring inde i busserne, siger han videre.Sydtrafik opfordrer sammen med de andre trafikselskaber passagererne til at have deres egen håndsprit med i den kollektive trafik - og gerne spritte hænder umiddelbart inden indstigning samt efter afstigning.Anbefalingerne om at undgå at bruge den kollektive trafik i myldretiden, hvis man har mulighed for det, gælder stadig - lige som at man ved sygdom eller mistanke om smitte fortsat ikke må benytte bus og tog.De nye retningslinjer træder i kraft fra i mandag 18. maj.