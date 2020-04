Transporterhvervet holder Danmark kørende og får stadig nye biler

Fredag 3. april 2020 kl: 15:07

C.M.A. Entreprise fik leveret en Scania G 500 XT 8x4 opbygget med en HIAB 302 kran, Sawo-wirehejs og Nopa-pendellad.

Af: Redaktionen De tre eksempler på nyligt leverede lastbiler er denne gang fra Sjælland. Alle tre vognmænd beretter, at de har rigeligt at lave trods corona-situationen og var derfor meget tilfredse med, at Scania kunne levere deres nye biler.- Vi leverer fortsat nye Scania til kunder rundt om i landet, men måden vi leverer biler på er selvfølgelig tilpasset den nuværende situation. Vi tager derfor særlige forholdsregler som f.eks. at holde den rigtige afstand til hinanden og udviser ekstra opmærksomhed ved leveringerne for at passe på os selv og vores kunder, siger Key Account Manager Jes Cramer-Petersen.





Vognmand Michael Jensen fik leveret en Scania R 410 6x2*4 opbygget med en Fassi-kran.



