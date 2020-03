Krydstogtskibe må finde andre havne - eller lade være med at sejle ud

Mandag 16. marts 2020 kl: 14:39

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Lige nu kan vi se, at der ikke vil anløbe krydstogtskibe i Aarhus før allertidligst 30. april. Det betyder, at de to første måneder af årets krydstogtsæson i Aarhus derfor er aflyst, og den periode vil muligvis blive forlænget, siger kundechef i Aarhus Havn, Nicolai Krøyer.Han påpeger, at skibene teoretisk set godt kan anløbe havnen, idet Aarhus havn har modtagepligt af skibe, men at besætningerne og passagererne ikke må gå i land.- Men jeg vil mene, at det kun er et teoretisk perspektiv. Jeg kan ikke forestille mig, at et krydstogtskib sejler hertil, hvis ikke der er mulighed for landgang, siger Nicolai Krøyer.Han har en fornemmelse af, at endnu flere krydstogtanløb kan ske at blive annulleret, idet både passagererne og rederierne aktuelt er meget afventende på grund af den internationale corona-situation.Nicolai Krøyer oplyser desuden, at skibsbesætninger fra udenlandske fragtskibe kun kan komme i land, hvis der er helt særlige behov. Det er Østjyllands Politi, der er myndighed i forhold til behovsvurderingen.