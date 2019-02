MAN i Malmö får ny mand

Torsdag 14. februar 2019 kl: 10:51

Martin M. Andersen.

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Centeret i Malmö, der er MAN’s første helejede anlæg i Sverige, åbnede for et halvt år siden. Martin M. Andersen, der hidtil har været værkstedschef på MAN’s anlæg i Greve, skal frem over være kundeservicechef på MAN Truck Center Malmö.