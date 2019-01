Vognmands i Tølløse har fået en trækker til svære transporter

Fredag 4. januar 2019 kl: 10:44

Af: Redaktionen Bilen er udstyret med Globetrotter Førerhus, New York førerhuspakke, køleskab under køje, parkeringsvarmer, medieanlæg understøttet dynafleet VEB+, I-Shift gearkasse, Volvo Dynamic Steering, ekstra parkeringsbremse, dæktryksovervågning med ekstern sensor, ultra lavt krybegear, ekstra bakgear, vognbane- og sporassistent, Work Remote og mange andre detaljer.Den nye Volvo FH, der er opbygget hos FJ Lastvagnar i Hasslarp Sverige og lakeret hos AUMA Autolakering, er solgt og leveret af Peter Hansen fra Titan Lastvogne A/S i Holbæk.