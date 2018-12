Arbejdsgiverorganisation stævner den danske stat

Mandag 10. december 2018 kl: 11:28

Af: Redaktionen ITD Arbejdsgiver, der i dag har over 100 medlemmer, har siden 2016 haft en overenskomst med Krifa. Der er tale om en minimallønsoverenskomst, hvor der centralt forhandles de grundlæggende forhold, og hvor det så lægges op til virksomhederne at forhandle de sidste tillæg på plads med chaufførerne.Ifølge ITD Arbejdsgiver er både arbejdsgivere og lønmodtagere tilfredse med overenskomsten, som betegnes som nutidig og fleksibel.Trods tilfredsheden mærker arbejdsgivere og lønmodtagere, som bruger overenskomsten, modstand hos 3F, der har tradition for at have overenskomst på transportområdet. ITD Arbejdsgiver oplyser, at foreningens medlemmer i stigende omfang bliver ramt af konflikt sat i gang af 3F og fulgt op af sympatikonflikter.







Efter ITD Arbejdsgivers opfattelse handler konflikterne ikke om, hvilke løn- og ansættelsesvilkår chauffører på ITD Arbejdsgiver og Krifas fælles overenskomst har, da overenskomsten både indeholder løn, pension med mere på markedsniveau. Konflikterne handler ifølge ITD Arbejdsgiver mere om, at vil have overenskomsten.





- Vi har gjort et forsøg på at finde en mindelig løsning, sådan at retstilstanden på dette område kan blive nutidig og så også arbejdsgivere – og ikke kun lønmodtagere – sikres foreningsfrihed. Vi har dog ikke fundet den nødvendige vilje fra det politiske system og øvrige organisationer i transportbranchen til at gøre op med denne sorte plet på den ellers gode Danske Model, siger direktør i ITD Arbejdsgiver, Trine S. Plesner.





De sidste mange måneder er brugt på at sørge for, at fundamentet for at køre en sag mod den danske stat er til stede og på at lave et grundigt juridisk forarbejde. Nu indledes arbejdet med en stævning mod den danske stat ved ITD Arbejdsgivers advokat Kromann Reumert.





- ITD Arbejdsgiver vil have anerkendelse af, at vores medlemmer, der har forpligtet sig til at overholde vores overenskomst, er beskyttet mod konflikt på lige fod med arbejdsgivere, der har tegnet en overenskomst med et LO-forbund. ITD Arbejdsgiver har derfor besluttet at stævne den danske stat. Det kan godt være, at Arbejdsrettens praksis har skabt en retstilstand i Danmark, hvor 3F må konflikte vores medlemmer, der allerede har en overenskomst. Men den retspraksis er helt og aldeles forkert. ITD Arbejdsgiver stævner derfor den danske stat for ikke at beskytte medlemmernes negative foreningsfrihed. Vi er parate til – om nødvendigt – at gå hele vejen til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol for at få fuld organisationsfrihed for arbejdsgivere og for at gøre op med 3F's overenskomstmonopol i transportbranchen i Danmark, siger Trine S. Plesner.





ITD Arbejdsgiver fremhæver, at organisationen anerkender og arbejder inden for Den Danske Model med kollektive overenskomster på organisationsniveau, der er på markedsvilkår. Foreningen kæmper imidlertid for, at man må eksistere på lige fod med andre foreninger. Som situationen er nu, har 3F efter ITD Arbejdsgivers opfattelse de facto monopol, da den danske stat efter organisationens opfattelse ikke beskytter medlemmerne mod konflikter, der tvinger en arbejdsgiver til at tiltræde en bestemt overenskomst.





ITD Arbejdsgiver har gennem længere tid haft dialog med politikere og organisationerne i transportbranchen om situationen for om muligt at finde en mindelig løsning, der giver rum til både 3F og ITD Arbejdsgiver - men uden resultat. Derfor går ITD Arbejdsgiver nu til juridisk kamp mod overenskomst-monopolet, som foreningen mener er i strid med de grundlæggende menneskerettigheder. Netop dette forhold bliver retssagens omdrejningspunkt, når ITD Arbejdsgiver stævner den danske stat.









Siden en dom slog fast, at eksklusivklausuler var ulovlige, har lønmodtagere frit kunnet vælge fagforening. Dommen førte til en ændring i foreningsfrihedsloven, som indebar, at lønmodtagere i dag kan vælge frit mellem fagforeninger og også vælge at undlade at melde sig ind i en fagforening. ITD Arbejdsgiver vil have lovfastsat en tilsvarende ret for arbejdsgivere.





ITD Arbejdsgiver vil om nødvendigt gå hele vejen til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol for at få medhold i sit synspunkt.







Foreningen ITD Arbejdsgiver er stiftet af ITD's medlemmer. ITD repræsenterer omkring 800 medlemmer, der beskæftiger sig med landtransport. ITD og ITD Arbejdsgiver vil gerne have, at flere vognmænd organiserer sig i en arbejdsgiverforening, og ITD bakker fuldt op om stævningen mod staten.

















