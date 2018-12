Chauffører skal kunne komme hjem hver fjerde uge

Tirsdag 4. december 2018 kl: 10:48

Af: Jesper Christensen Ministrene mener, at vognmænd skal organisere og planlægge arbejdstiden for deres chauffører på en sådan måde, at de har mulighed for at komme hjem mindst hver fjerde uge - eller, hvis chaufførerne vælger at tage to reducerede ugehvil, efter tre uger.









Ministrene understreger også EU-reglerne om, at det regulære ugehvil skal finde sted et andet sted end i lastbilernes førehuse.













