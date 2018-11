Pakkedistributør er parat til årets travleste tid

Fredag 16. november 2018 kl: 10:55

Flere PakkeShops og en opfordring

Distribution i november og december



Af: Redaktionen - Det er jo ikke noget nyt, at vi har forrygende travlt hvert år i november og december, og vi gør alt, hvad vi kan for at sikre, at alle pakker når sikkert frem til tiden, siger Karsten Klitmøller, der er General Manager hos GLS Denmark.- Derfor sørger vi for, at både afhentning, sortering og udbringning af pakker er planlagt og koordineret i et tæt samarbejde med alle depoter og distributionspartnere.” Han fortsætter: ”Og så forventer vi naturligvis, at vores kunder også selv er på mærkerne og sørger for, at alle deres pakker til forsendelse er klar i god tid, og håber på, at pakkemodtagerne hurtigst muligt henter de pakker, de får adviseret i en af vores mange PakkeShops, siger han videre.GLS har syv egne, store PakkeShops i København og over 1.550 PakkeShops fordelt over hele landet. Med en god portion erfaring i bagagen har de hver dag fokus på at effektivisere ekspeditionen og dermed give kunderne en god oplevelse i en travl tid - både når de henter og ønsker at sende julepakker.Men GLS beder også forbrugerne om hjælp og om at have lidt ekstra tålmodighed. For pakkerne vil fylde vil fylde godt op i bilerne og i kombination med mere trafik på gader og veje vil det tage lidt længere tid at komme frem, selvom chaufførerne gør sig umage med at levere varen som normalt.Derfor sender medarbejderne i de enkelte PakkeShops også på forhånd en tak til alle, der henter deres pakker så hurtigt som muligt, når de modtager en advisering. Det er en meget stor hjælp for dem, for på den måde fordeler travlheden sig, og det kan være med til at sikre et bedre flow og give dem lidt mere tid til at yde deres bedste service.GLS omdeler pakker til og med fredag 21. december. Men det vil være muligt at afhente private pakker i mange GLS PakkeShops helt frem til og med mandag 24. december. GLS’ egne syv PakkeShops i København har også åbent 24. december fra kl. 10-15.