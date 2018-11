Scania’s transportlaboratorium vil køre fossiltfrit

Torsdag 15. november 2018 kl: 09:56

Af: Jesper Christensen Med beslutningen vil Scania vise, hvordan man kan nedbringe CO2-udslippet med over 95 procent med de muligheder, der er til rådighed i dag.Scania benyttet sit transporlaboratorium til at udføre en del af koncernens interne transport - eksempelvis mellem Södertälje i Sverige og Zwolle i Holland. Her er Ishøj i Danmark et typisk skiftepunkt for chaufførerne på bilerne.Scania’s transportlaboratorium råder over 45 lastbiler og busser - heraf er de 14 trækkere, der bruges til fjerntransporter. Vognparken kører nu på fossilfrit brændstof - nogle også med hybridteknik, hvilket mindsker CO2-udslippet med over 95 procent sammenlignet med lastbiler, der kører med fossil dieselolie i tankene.Scania grundlagde sit transportlaboratorie i 2008 som en udvidelse af sin forsknings- og udviklingsafdeling for at få mere viden og forståelse for de udfordringer, kunderne har - og for at finde på løsninger, der kunne øge transportvirksomhedernes lønsomhed.I løbet af de første fem år havde transportlaboratoriet succes med at bondske brændstofforbruget med 20 procent og CO2-udslippet med 50 procent pr. transporteret ton.- Det handler om at gøre, som vi lærer, Vi ber ikke vores kunder eller transportindustrien om at gøre noget, som vi ikke selv er villige til at gøre, Jan Björklund, der er administrerende direktør for Scania’s Transportlaboratorium.Hver dag kører transportlaboratoriets 14 lastbiler og trækker-kombinationer gods mellem Södertälje og Zwolle. I løbet af et år kører hver lastbil omkring 400.000 kilometer, hvilket er cirka tre gange så meget som lastbiler normalt kører i gennemsnit. Det betyder at transportlaboratoriet giver Scania mulighed for hurtigt at teste og vurdere køretøjernes kvalitet og præstationer. Ligeså vigtigt er det at afprøve, hvordan teorier om godsflow og planlægning kan anvendes som metoder til at nedbringe spild i transportsystemet - og afprøve chaufførtræning.- En af de vigtigste lærdomme for os er effekten af planlægning og chaufførtræning. Vi ser, at det fungerer, og at selv små forandringer har stor effekt, siger Jan Björklund og fortsætter:- Et eksempel er, at man ved at sænke hastigheden fra 90 til 80 kilometer pr. time for fjerntransporter kan sænke brændstofforbruget med 10 procent, mens tidstabet blot bliver 1 procent.Scania fremhæver, at transportlaboratoriet i dag ikke kan blive helt fossilfrit, da det ikke er muligt at tanke biobrændstof - HVO - på tankanlæg uden for Sverige og derfor i en hvis udstrækning må tanke almindelig dieselolie.