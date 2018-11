Militærbro skal lede biler over Ribe Å

Fredag 9. november 2018 kl: 13:00

Fakta om den midlertidige bro over Ribe Å:

Broen kommer til at bestå af 14 stålsektioner, der til sammen giver en længde på 42,67 meter

Broforbindelsen er faktisk to broer. For der lægges to broer ved siden af hinanden, én til hver kørselsretning. Hver bro har en samlet bredde på 6 meter - køresporet bliver 4,2 meter på hver bro

Den samlede vægt for de to broer er cirka 170 ton - og så kommer trafikken oven på

Broerne bygges på land og skubbes ud over åen, efterhånden som de bygges. Det tager cirka tre uger fra start til slut at bygge broerne, og arbejdet forventes at foregå i juni næste år

Broen har tidligere været brugt med succes i fjorden i Hvide Sande i oktober sidste år

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Hos Vejdirektoratet har ingeniørerne forstand på veje. I Forsvaret træner ingeniørtropperne blandt andet i at bygge midlertidige broer til brug i krigssituationer. De to væsentlige kompetencer forenes nu i udbygningen af rute 11 ved Ribe.Vejdirektoratet skal fra sensommeren 2019 opføre en helt ny klapbro over Ribe Å i stedet for den nuværende bro. Mens den nye klapbro bliver bygget, er der behov for en midlertidig broforbindelse til at håndtere trafikken over åen, og den bliver leveret af Ingeniørregimentet fra Skive Kaserne.Ingeniørtropperne råder over store stålbroer, der kan bruges til opgaven, og som de samtidig ønsker at få større erfaring med at håndtere. Broerne kommer i mange mindre dele og bliver fragtet i containere til Ribe Å - forventeligt i juni næste år - hvor de bliver samlet og skubbet ud over åen og over på den anden side.Både Vejdirektoratet og Ingeniørregimentet fra Skive Kaserne ser frem til samarbejdet.- Vi har haft en rigtig konstruktiv dialog med Ingeniørregimentet om lån af deres broer i vores projekt. Broerne passer fint til vores behov for en midlertidig passage over Ribe Å, mens vi bygger den nye, permanente klapbro op, siger Vejdirektoratets projektleder Mike Boesen.Vejdirektoratet låner broerne med minimale omkostninger, men for Ingeniørregimentet er der meget andet end penge at hente i at levere de midlertidige broer over Ribe Å til Vejdirektoratet.- I det daglige øver vi os i at bygge broerne hjemme på Skive øvelsesplads. På den måde opnår vi selvfølgelig en stor ekspertise. Men det er alligevel noget andet at få lov til at bygge broerne over en stor vandhindring, hvor de skal tilpasses den øvrige civile infrastruktur. Her, hvor broerne bliver anvendt hver eneste dag af tung trafik, kan vi for alvor teste, hvad vi kan, og opsamle nyttige erfaringer med broerne i en lang driftsfase, siger Major Lars Stoklund Pedersen fra Ingeniørregimentet.