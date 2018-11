Buschauffører demonstrerede i fire byer

Torsdag 8. november 2018 kl: 09:41

Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen I Nordjylland har fagforbundet 3F lavet en rundspørge blandt 400 buschauffører. Rundspørgen viste, at halvdelen af chaufførerne har svært ved at nå at komme på toilettet, fordi køreplanerne ikke hænger sammen. Det er lagt for stramt og urealistisk i forhold til den trængsel, der er på vejene.- Det kan ikke blive ved med at holde, det her. Vi må lægge pres på politikerne for at få lavet det her om, siger Allan Busk, der er formand for 3F i Nordjylland, ifølge dr.dk.Derfor var der demonstrationer i Aalborg, Roskilde, Glostrup og Esbjerg onsdag eftermiddag.Susanne Flydtkjær (EL), der er medlem af regionsrådet i Region Nordjylland og medlem af bestyrelsen for Nordjyllands Trafikselskab, vil ifølge dr.dk kigge på, om man kan gøre forholdene for buschaufførerne bedre.- Køreplanerne skal selvfølgelig indrettes på en måde, så alle har mulighed for at nå en bid mad og gå på toilettet, siger hun.