Fem nye kraner skal løfte overflade-opgaver

Onsdag 7. november 2018 kl: 11:32

Kranspecifikationer:

400 graders arbejdsområde

15 graders overknæk

EVS

Hydraulisk rækkevidde på 14,8 meter

Af: Redaktionen De fem nye kraner skal afløse fem nuværende kraner, som blev leveret fra HMF for fem år siden.- DOT har gennem årene været meget glade for deres HMF kraner, og da der skulle vælges nye kraner, var valget ikke svært, lyder det fra HMF.Kranerne er stationerede i henholdsvis Brande, Odense og Køge, og kommer til at have ”power to lift” rundt i Danmark og Sverige.