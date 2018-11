Trafikselskab lægger nattillæg i seng og siger farvel ti SMS-billetter

Mandag 5. november 2018 kl: 12:58

NT siger farvel ti SMS-billetten, hvor nye alternativer tager over.

Af: Redaktionen

I 1990’erne introducerede NT natbusserne og med dem nattillægget på 22 kroner. Nattillægget blev indført for at udligne en del af de ekstra omkostninger, som natbusserne kørte med. Men i dag er det langt fra alle kunder, der betaler nattillægget, når de kører med en af natbusserne.









- Da vi introducerede rejsekortet, valgte vi samtidig, at rejsekortkunder ikke skulle betale nattillæg. Det manglende nattillæg var en del af en prisstruktur, der tilsammen udgjorde et stort incitament for nordjyderne til at anskaffe sig et rejsekort. Og det er lykkes. I dag har mere end 120.000 nordjyder over 12 år et rejsekort, siger Mette Henriksen, der er chef for kunder og salg hos Nordjyllands Trafikselskab.









Det faktum gør til tider arbejdet vanskeligt for chaufførerne, der oplever, at de skal forskelsbehandle kunderne. Køber kunden en kontantbillet, skal der betales nattillæg, og rejser kunden på rejsekort, er det bare at checke ind og nyde turen - uden at betale et ekstra tillæg.









- Et andet vigtigt argument for at afskaffe nattillægget er, at en meget stor del af vores lejlighedsvise kunder ofte møder den kollektive trafik første gang, når de tager natbussen hjem. Det er vigtigt for os, at vores kunder får en positiv oplevelse, og det inkluderer også prisen. Med afskaffelsen af tillægget vil vores lejlighedsvise kunder opleve, at det er billigere at benytte den kollektive trafik, end de troede, og dermed er der en god chance for, at de vender tilbage, siger Mette Henriksen.









SMS-billetten blev indført i 2010 under mottoet ”Så nemt, at selv din bedstemor kan finde ud af det”. Lanceringen af SMS-billetten var begrundet i, at NT ønskede at fjerne kontanterne fra busserne. Og sms-billetten er nem at bruge, men den populære billet har også sine bagsider.









- Først og fremmest er den vanskelig for chaufføren at kontrollere. Dernæst oplever vi desværre, at der snydes med sms-billetter på en måde, så de kunder, der har snydt, i mange tilfælde er blevet meldt til politiet for dokumentfalskneri. En alvorlig ting, som kan have store konsekvenser for den enkelte kunde. Og uanset, at det er ulovligt at stige på bussen og toget uden gyldig billet, så er der ingen af vores kontrollører, der nyder den del af arbejdet, siger Mette Henriksen.









Nye alternativer til sms-billetten

Sidste sommer introducerede NT en ny webshop, som blev efterfulgt af en billet-app i starten af i år. Kunderne hos NT har taget godt imod begge salgskanaler. 30.000 har downloaded app’en, og der bliver sammenlagt solgt for op mod 500.000 kroner om måneden gennem de to salgskanaler. Med de to nye muligheder, er det stadig nemt at købe en billet til tog og busser hos NT. Selvom SMS-billetten er en populær billettype, forventer NT ikke, at den bliver voldsomt savnet, så længe der er alternative billetformer, som er lige så lette at bruge.









- Der findes i dag så gode alternativer til SMS-billetten, at der ikke længere er noget fornuftigt rationale i at fortsætte med at sælge SMS-billetterne. Vi har kontaktet vores SMS-kunder og meddelt dem, at det ikke længere er muligt at købe billetten fra 11. november. I stedet henvises de til vores webshop NTbillet.dk og billetapp’en ”NT Billet”, siger Mette Henriksen.





