Lyngby-vognmand når ud på 23 meter med fireakslet lastbil med kran

Fredag 2. november 2018 kl: 12:43

Chaufføren var med i hele processen

Opbygning på chassis er et udstyrstykke



Bilens look er vigtigt



To lange tryklufthorn med 8 mm luftslanger og magnetventil fra Hadley

Et 20x125 lysskilt fra Aero med 9” LED fjernlygter fra Strands Delta på hver side af skiltet

Blitzblink i frontgitter og under spoiler fra Hella

Hide-away bliztblink på siden af bagkofanger fra Micro Beacon

Sidemarkeringslygter

Arbejdslys under trekanter og på taget fra Scania

Sideværn til højre side

Afdækning ved trinet op til kranen

Aluminiumsskærm på 2. aksel

Læssekamera fra MXN placeret på taget i venstre side

Cyklistkamera fra MXN placeret i nederste trin

Af: Redaktionen Den nye G 500 er oprindeligt resultatet af et samarbejde mellem Scania og kranproducenten Palfinger, og de grundlæggende rammer var derfor fastlagt, da Stenberg transport kom på banen. Men det havde ikke nogen betydning for vognmandsforretningen, da de stadig havde mulighed for at specificere og opbygge G17L-førerhuset samt kran og kroghejs præcis som de ønskede.Hos Stenberg Transport er der fokus på, at chaufførerne har et godt arbejdsmiljø, og der er forståelse for, at chaufførernes arbejdsplads skal være i orden. For virksomheden har det derfor været vigtigt, at chaufføren har været med i hele opbygningsprocessen og til at tage nogle betydningsfulde valg.Bilen er købt til chaufføren, og derfor var det vigtigt for Stenberg Transport, at han har haft en aktie i bilens opbygning. Chaufføren var eksempelvis sammen med Thor Stenberg nede og besøge Palfinger MCC i Østrig, for at sikre at opbygningen af kran og kroghejs blev, som ønsket.Palfinger MCC i Østrig har stået for den særlige opbygningen på det kraftige G 500 chassis, hvor der både er monteret en Palfinger PK 34002 SH High Performance kran og et Palfinger 20 ton kroghejs med knækarm.Kranen er med otte hydrauliske udlæg, hvilket giver mulighed for at nå ud på 21 - 23 meter, hvis det manuelle udlæg anvendes. Der er købt et 2,5 ton wirespil til kranen, så virksomheden har mulighed for at løse mere krævende opgaver - eksempelvis montagearbejde i kældre. Med HPSC stabilitetsovervågningssystemet får kranen ydermere maksimal fleksibilitet på grund af variabel stabiliseringspositionering. Både kranen og bilens fire støtteben styres via fjernbetjening.Kroghejset er leveret med justerbar krog, således at krogen kan vippe. Vippefunktionen gør kroghejset mere alsidig, idet virksomheden får mulighed for at køre med containere, der har forskellige længder. Derudover gør vippefunktionen, at løftehøjden på containerne kan nedbringes, når de læsses på ladet. Ligesom kranen styres kroghejset med fjernbetjening.Selve bilen er delvist opbygget af Palfinger og Scania Danmarks opbyggerafdeling i Ishøj. Palfinger har blandt andet stået for montering af skabe, brandskab med brandslukker, stige, arbejdslys og hydraulisk udskydbar bagkofanger. Scania i Ishøj har stået for opbygningen af bilens ’look’, hvilket også har været en vigtig del af opbygningen for både virksomheden og chaufføren. På bilen er der eksempelvis monteret:Det er Auma Autolakering i Frederikssund, der har lakeret førerhus, chassis, kran og fælge i Stenberg-farve.Stenberg Transport har tilvalgt en Scania Repair- og Maintenance serviceaftale baseret på Scania’s kundetilpassede service-koncept. Aftalen kører de næste otte år. Med en skræddersyet service-aftale får virksomheden udført serviceeftersyn på de nye lastbiler efter behov og ikke efter antal kørte kilometer.Stenberg Transport har også tilkøbt Scania’s udvidede drivline-reklamationsret. Det er servicesælger Jesper Sørensen, der har stået for salg af serviceaftale.Scania’s salgschef John Schultz overdrog den nye bil til Stenberg Transport i Scania Ishøjs nye leveringshal.