Nye regionalbusser rummer op til 107 passagerer

Onsdag 31. oktober 2018 kl: 16:35

Key Account Manager Steffen Laursen leverer de to nye Scania Interlink LD busser til Arrivas Værkstedschef Michael Hartmann.

Bæredygtige løsninger var et krav

Af: Redaktionen Arriva Danmark A/S, der er landets største busoperatør, har fået leveret de to tre-akslede Scania Interlink LD 13.7 meter regionalbusser fra Scania’s egen busfabrik. De er med rustfri opbygning og udstyret med Scania’s ni-liters 280 hk motor med SCR-teknologi og seks-trins ZF Ecolife gearkasse.Begge busser kan rumme op til i alt 107 passagerer, hvoraf 55 af pladserne er siddende pladser og 52 er ståpladser. Med de nye Interlink busser får alle passagererne god plads, høj lofthøje og store sidevinduer, der sammen bidrager til en mere behagelig rejse.Førerpladsen er både ergonomisk, rummelig og kan justeres, således den kan tilpasses til den enkelte chaufførs behov. Busserne er leveret med alt i Scania’s sikkerhedssystemer til gavn for chaufførernes arbejdsmiljø, hvor de kan fokusere på den egentlige opgave - at give passagererne en god og problemfri rejse.Arriva arbejder målrettet på at være den førende operatør inden for bæredygtighed. Virksomheden arbejder kontinuerligt med at begrænse miljøpåvirkningen fra sine busser. Bæredygtige alternativer har derfor haft stor betydning for Arriva i deres valg af nye busser.- Scania er førende inden for bæredygtige transportløsninger og udbyder mange forskellige muligheder inden for alternative brændstoffer. For Arriva har det været vigtigt at finde frem til den løsning, der passer til deres forretning, og til den rute busserne skal køre. Busserne er derfor forberedt til HVO-brændstof, der er et CO2-neutralt dieselbrændstof baseret på biologisk materiale, siger Key Account Manager Steffen Laursen, der har solgt og leveret de to nye Scania Interlink LD busser til Arriva.