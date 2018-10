Blæst puster Bornholmslinjens Povl Anker til Køge

Tirsdag 23. oktober 2018 kl: 13:40

Af: Redaktionen Grunden til, at Ystad Havn ikke kan finde plads til Bornholmslinjens ro/pax-færge er, at den skånske havn er fyldt med færger, der skulle have været på vej til Polen, men som ikke er kommet afsted på grund af vejret.- Det skaber en situation, hvor vejret og forholdene i Ystad reelt forhindrer os i at sende en færge fra Bornholm i dag. Vi er altså tvunget til at tænke anderledes, hvis bornholmerne overhovedet skal have en mulighed for at komme fra øen i dag, siger Jesper Skovgaard, der er kommerciel direktør i Bornholmslinjen.Løsningen bliver at sætte Povl Anker ind fra Rønne til Køge med afgang fra Rønne klokken 15.00 og retur til Rønne fra Køge klokken 21.45. Turen vil tage cirka seks timer.- Det er langt fra optimalt, men på den måde skaber vi da trods alt en forbindelse til og fra Bornholm til dem, som meget gerne vil af sted, siger Jesper Skovgaard.Alle som gerne vil med Povl Anker til Køge vil blive manuelt billetteret i Rønne Havns leje 3. Der er adgang for alle med en billet til Ystad i dag.