Hasselager-vognmand skubber på læsset

Torsdag 18. oktober 2018 kl: 21:38

Af: Redaktionen Den metalblå trækker er leveret med Globetrotter XL-førerhus, New York-førerhuspakke, lydanlæg med subwoofer, Deluxe-førerstol plus drejbar passagerstol, to senge og stort bagskab i kabinen samt fladskærm.









Trækkeren, der har luftaffjedring på forakslen, er solgt og leveret af Lars Sørensen fra Volvo Truck Center i Aarhus.









