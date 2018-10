Færgeterminal har fået ladestandere med plads til seks

Af: Redaktionen Installationen af de første ladestandere til elbiler er et led i Hirtshals Havns tilslutning til arbejdet med FN’s 17 Verdensmål. Som elementer i arbejdet med FN’s Verdensmål prioriterer havnen i forbindelse med udviklingsaktiviteter at benytte løsningsmodeller og investeringer, som understøtter de globale målsætninger.I dag er omkring fire procent af bilparken i Norge elbiler, og da der samtidigt fra såvel politisk hold i Europa som hos den europæiske bilindustri afsættes væsentlige ressourcer til udvikling af elbiler, ønsker Hirtshals Havn sammen med sine samarbejdspartnere at styrke sin markedsposition i forhold til servicering af den fremtidige europæiske bilpark.