Greve-Solrød Taxi tilslutter sig Dantaxi 4x48

Onsdag 17. oktober 2018 kl: 12:08

Styrker den lokale taxidækning



Bestil taxien i Greve og Solrød med app



Om Dantaxi 4x48:

Dantaxi 4x48 udfører taxikørsel i de fleste større byer og i mange landdistrikter

Selskabets hovedkontor er beliggende i Virum nord for København

Selskabet står bag den landsdækkende taxi app MOOVE

Selskabet har på landsplan over 1.650 taxier tilsluttet

Dantaxi 4x48 meddelte i sidste uge, at selskabet var blevet solgt investeringsselskabet Triton

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Med Greve-Solrød’s indtræden i Dantaxi 4x48 udvides et i forvejen omfattende taxi-samarbejde på tværs af Sjælland, hvor taxier i Roskilde, Køge, København og en række andre byer samarbejder om at betjene kunderne.I Dantaxi 4x48’s hovedkontor i Virum er der tilfredshed med den indgået aftale.- Vi er meget glade for at byde vognmændene fra Greve-Solrød Taxi velkommen hos os. Aftalen betyder, at vi i fællesskab kan udnytte fleksibiliteten i den nye taxilov og samarbejde på områder som teknologi og marketing. Greve og Solrød området passer perfekt ind i vores strategi med et fælles kørselsområde på hele Sjælland. Vi kan udnytte vores kapacitet på tværs af byer og landområder til stor fordel for kunder og vognmænd. Vores taxier skal derhen, hvor kunderne er, siger direktør i Dantaxi 4x48 Carsten Aastrup.Formanden for Greve Solrød Taxi, Stig Israelsen, forklarer hvorfor, at vognmændene i Greve Solrød har valgt Dantaxi 4x48.- Vi har ikke haft mulighed for at tiltrække nye vognmænd, efter den nye taxilov trådte i kraft 1. januar 2018. Greve-Solrød Taxi har haft flere vognmænd, der er stoppet i 2018, og samlet betyder det, at arbejdsbyrden og arbejdsmiljøet er blevet for hårdt for både personale og chauffører, samt at udgiften for at drive vores central er blevet for høj for de tilbageblevne vognmænd, siger Stig Israelsen og fortsætter:- For kunderne har for få vogne betydet mangel på taxier. Et fælles kørselsområde og samarbejde på tværs af nabobyerne vil styrke taxidækningen lokalt. Det er naturligvis med et vist vemod, at Greve-Solrød Taxi ophører som selvstændigt taxiselskab. Men ansvaret overfor vores vognmænd, vores personale og ikke mindst vores mange gode og trofaste kunder vejer tungest. Dantaxi 4x48 er det rigtige valg for os, og jeg ser frem til samarbejdet og de nye tider.Inden nytår flyttes de forskellige funktioner, som før blev varetaget i Karlslunde, gradvist til Dantaxi 4x48. Telefonbetjeningen og faktureringen skal ske fra hovedkontoret i Virum, og vognene skal kobles på Dantaxi 4x48’s landsdækkende taxa-app MOOVE. Dantaxi 4x48 har tilbudt centralpersonalet i Greve-Solrød Taxi ansættelse i Virum.- Nu skal vi informere vores kunder. De skal vænne sig til, at der kommer til at stå Dantaxi 4x48 på taxien, men at de fortsat kan benytte vores telefonnummer 70 10 66 66 - og i spidsbelastninger er der nu hjælp fra nabobyerne, siger Stig Israelsen.