MAN er ved at rigge produktionen af el-busser til

Onsdag 17. oktober 2018 kl: 10:13

Lion’s City E er en fuldt operationel elektrisk bus, der fik sin debut på IAA-messen i Hannover i september i år. Serieproduktionen vil starte på MAN’s Starachowice fabrik i 2020.

Af: Redaktionen MAN Truck & Bus oplyser, at koncernen investerer omkring 200 millioner kroner i den polske fabrik.Bybus-fabrikken er nu godkendt til komplet elektrisk bus produktionSerieproduktion af MAN Lion´s City E skal være klar til start i 2020Arbejdet er planlagt til at skulle færdiggøres inden udgangen af 2021Den næste fase af fabrikkens modernisering og forberedelse til elektrisk transport er gået i gang. Driftsselskabet, MAN Bus Sp. z o.o. Starachowice, modtog i august en godkendelse til at udvide dets aktiviteter til at inkludere fremstilling af komplette elektriske busser inden for rammerne af Starachowice’s specielle økonomiske zone.







Udgifterne i forbindelse med at tilpasse fabrikken til produktion af elektriske busser forventes at løbe op i knap 118 millioner polske zloty (omkring 200 millioner kroner).





Investeringen er endnu et skridt i udviklingen af samlefabrikken, der fungerer som et center for ekspertise for MAN’s produktion af lavgulvsbusser. I 2017 blev der produceret 1.724 busser på fabrikken. Udvidelsen af Starachowice-fabrikken lægger grunden til, at MAN i nær fremtid kan producere nul-udledningskøretøjer - og samtidig at opretholde en høj kvalitet. Før serieproduktionen begynder i 2020, skal projektet udvikles med et sikkerhedskoncept, optimeret ergonomi og effektivitet på el-busserne.















