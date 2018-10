Forsvaret har efter fem års forberedelser fået de første nye lastbiler

Fredag 12. oktober 2018 kl: 11:57

Scania Danmarks adm. direktør Marcus Holm overrækker nøgle til vicechef ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, brigadegeneral Anders Mærkedahl Pedersen.

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Scania Danmarks administrerende direktør Marcus Holm kunne midt i september overrække nøglerne til 22 nye Scania R 450 sættevognstrækkere til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Det skete knap fem år efter, at Forsvaret i slutningen af 2013 tog de første skridt mod indkøb af nye lastbiler, som de næste 20 år skal udgøre rygraden i Forsvarets lastbilflåde.Undervejs i indkøbsprocessen meldte et antal interesserede leverandører sig i kampen om den store ordre på de mange militærkøretøjer, og efter et intenst udskilningsløb med omfattende evalueringer og testkørsler stod Scania i marts 2017 tilbage med en underskrevet kontrakt på den samlede leverance. Den omfatter en blanding af landevejs- og terrænkøretøjer - herunder panserede køretøjer.- Vi har i de senere år arbejdet intensivt på dette store lastbilindkøb. Det har været en lang proces, men det har også været en lærerig, positiv og meget udviklende proces. Gennem hele forløbet har Scania vist sig at være en professionel partner, og vi glæder os til at fortsætte samarbejdet, sagde vicechef ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, brigadegeneral Anders Mærkedahl Pedersen til overdragelsesceremonien af de første lastbiler.- Vi har virkelig arbejdet intensivt med at afdække Forsvarets mange forskellige behov til køretøjsflåden. Som noget nyt har vi puljet lastbilindkøbet på vegne af alle myndigheder inden for Forsvarsministeriets koncern, så vi får en enhedsflåde. Det giver stordriftsfordele på økonomi, teknik, service og vedligeholdelse. Vi har desuden testet køretøjerne til det yderste og fået værdifuld feedback fra de brugere, der skal leve med køretøjerne til daglig, tilføjede Anders Mærkedahl Pedersen.Ser frem til samarbejdet - Det er vigtigt at gøre klart, at samarbejdet mellem Forsvaret og Scania strækker sig langt videre end opbygning og levering af lastbiler. Vores samarbejde omhandler i stor grad alle de facetter, der omkranser den verden, lastbilerne skal indgå i. Det er blandt sndet teknisk-, uddannelses- og logistikmæssig support til Forsvarets mange servicefaciliteter rundt om i landet, sagde Marcus Holm fra Scania Danmark ved overdragelsen af de nye lastbiler.- Samarbejdet eksisterer på mange niveauer og på tværs af vores organisationer såvel globalt som lokalt. Og jeg er ikke i tvivl om, at det netop er dette samarbejde, der er en vigtig faktor for, at projektet er lykkedes indtil nu og fortsat vil lykkes, fastslog han.10 nye lastbiler om måneden De første 22 af de mange hundrede nye lastbiler er af typerne R 450 A4x2NA og R 450 A6x4NA - henholdsvis to- og tre-akslede sættevognstrækkere til landevejskørsel. De er leveret i Forsvarets karakteristiske farver, men er med forholdsvis ”civile” specifikationer, og senere i år følger yderligere ca. 50 nye Scania af forskellige typer.Ved udgangen af 2018 vil Forsvaret have fået leveret godt 70 nye Scania, og fra og med 2019 og adskillige år frem kommer der yderligere ca. 10 nye Scania til hver måned. I slutningen af 2020 forventes de første pansrede varianter at blive leveret, og året efter vil der også indgå terrængående lastbiler i leverancerne.I Scanias leverancer vil der både indgå to-, tre- og fire-akslede lastbiler. Grundtanken i Forsvarets nye lastbilindkøb er, at selve lastbilerne skal udgøre en mobil platform for de mange forskellige typer udstyr, som både Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet og Hjemmeværnet råder over. Udstyret monteres efter et modulprincip på og i forskellige typer containere, der hurtigt kan monteres og afmonteres i forhold til det udstyr, der er brug for i en given situation.Ud over de standardiserede køretøjer vil nogle af de nye Scania blive opbygget til blandt andet blokvognskørsel, med kran og til andre specialopgaver, hvor containerløsningen ikke egner sig.Modulopbyggede lastbiler med modulopbyggede opbygninger Blandt de produktegenskaber, som Scania har lagt vægt på i udbudsrunden op til kontraktunderskrivelsen, var modulsystemet, der gør Scania i stand til at levere et meget bredt udvalg af lastbiler til forskellige opgaver ved brug af et forholdsvis lille antal hovedkomponenter. Det gælder for eksempel førerhuse, motorer, chassiser, transmissioner og aksler, der kan kombineres på et utal af måder.Med Scanias modulopbyggede lastbilprogram i kombination med Forsvarets modulopbyggede opbygninger og udstyr i containere vil Forsvaret kunne løse såvel logistiske som operationelle opgaver baseret på samme produktplatform. Det giver maksimal fleksibilitet og er samtidig med til at optimere den samlede investering.Takket være modulprincippet både på lastbilerne og deres opbygninger fastlåses de ikke til bestemte arbejdsopgaver, hvilket er en af grundende til at mindske størrelsen på Forsvarets fremtidige lastbilsflåde.