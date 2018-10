Vognmand fra Køge har fået nyt kærre-træk

Fredag 12. oktober 2018 kl: 10:37

Af: Redaktionen Klaus Michaelsen, der har været vognmand i omkring 30 år, besluttede for et stykke tid siden at udvide sin forretning til nye områder. I den forbindelse investerede han i to helt nye kærretræk. Scania Danmark har leveret det første - en ny fire-akslet Scania G 450 8X4 opbygget med HIAB-kran og pendeltip på både forvogn og kærre.Med Scania’s nye G17N-dagførerhus med normalt tag får chaufføren godt med plads og mange fleksible muligheder for opbevaring både ude og inde med blandt andet udvendige sideskabe til for eksempel kranfjernbetjening og skabe over forruden.Scania i Ishøj har stået for opbygningen af selve bilen. På udstyrslisten står der blandt andet LED-lyspakke, navigation med 7-tommer display, Premium-førerstol med ventilation og varme, køleskab, læderpakke, Opticruise-automatgear og sikkerhedspakke med AEB og LDW.Opbyggervirksomheden Sawo’s afdeling i Stokkemarke har stået for opbygningen med montering af Hiab-kranen - en Hiab X-HiPro 302 EP-5. Sawo har derudover også stået for opbygningen af pendeltippene på både forvogn og kærre og opbygningen af en ekstra tre-akslet Nopa tipkærre.Det nye G-førerhus er lakeret fra fabrikken og BL Lakering i Ringsted har stået for lakering af chassis og opbygning. Scania i Ishøj har stået for klargøring, og Scania’s lastbilsælger Jes Cramer-Petersen overdragede bilen til den garvede vognmand.Klaus Michaelsen har tilvalgt både finansiering og forsikring af det nye træk gennem Scani’a eget finansieringsselskab Scania Finans.