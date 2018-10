Energiselskab siger OK til øget iblanding af biobrændstoffer

Onsdag 10. oktober 2018 kl: 15:46

Af: Jesper Christensen Til transportnyhederne.dk oplyser OK, at selskabet lige som andre selskaber lever på til kravet på 5,75 procent biobrændstof, når det gælder benzin og dieselolie.







- Vi er meget åbne over for at øge denne iblanding, hvilket klimaudspillet også lægger op til. Når det gælder dieselolien til erhvervstransport blander vi lige nu syv procent bio i, siger Rasmus Boserup, der er pressechef hos OK.









Han oplyser videre, at OK også har et HVO-produkt, der er et rent biodieselprodukt.









- Det mærker vi også en større og større efterspørgsel på, siger han ti transportnyhederne.dk.







