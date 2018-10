Østeuropæiske vognmænd sidder tungt på cabotage-kørsel

TAL FRA DANMARKS STATISTIK:

Mandag 8. oktober 2018 kl: 10:16

Af: Redaktionen DTL mener, at tallene over tredielandskørsel og cabotagekørsel viser en urovækkende tendens - ikke mindst i lyset af EU-Kommissionens seneste vejpakke, der lige nu er til politisk drøf­telse i EU-Parlamentet og EU’s ministerråd.DTL fremhæver, at de seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at omfanget af udenlandske last­bilers cabotagekørsel i Danmark er steget med næsten en tredjedel i 2017 i forhold til året før. I samme periode er danske lastbilers samlede cabotagekørsel i udlandet faldet.Samtidig understøtter nye tal fra EU's statistikorganisation, Eurostat, tendensen til en kraftig stigning i cabotagekørslen i hele Europa fra 2014 til og med 2017. Tallene fra Eurostat dækker blandt andet international kørsel, cabotagekørsel og tredjelandskørsel.Eurostat konkluderer, at det er østeuropæiske vognmænd, der sidder på kørslen i de vestlige lande - og væksten er størst i cabotagekørslen.- Der er tale om usikre tal fra Danmarks Statistik og Eurostat. Men de peger i samme retning, nemlig at østeuropæiske vogn­mænds cabotage-aktiviteter fortsat stiger kraftigt år for år, siger DTL’s administrerende direktør Erik Østergaard.- Cabotage-væksten i Danmark har i nogle år været sat på hold som følge af en markant politimæssig indsats, men effekten synes at være aftaget. Det kan blandt andet skyldes, at planlægningen af den systematiske og vedvarende cabotage i Danmark og nabolandene kombineret med tredjelandskørsel er på vej op i et nyt gear. Tallene er gennemgående udtryk for en tendens, en ubehagelig tendens, hvor de vestlige vognmandserhverv er lagt ned i deres hjemlande, siger Erik Østergaard.Interesserede kan læse artiklen i DTL-magasinet