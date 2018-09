Slamsugeren hos Vejby Cementstøberi er bygget på et svensk chassis

Tirsdag 25. september 2018 kl: 16:08

Af: Redaktionen Med Scania’s XT-serie får Vejby Cementstøberi Scania’s mest robuste lastbilmodel, der indbefatter en særlig kraftig front med blandt andet forstærket kofanger, beskyttelsesgitter til forlygterne og sidespejle i ekstra solidt materiale. Med valget af XT’en får virksomheden et køretøj, der er skræddersyet til udfordrende arbejdsmiljøer - eksempelvis snævre adgangsveje og til at modstå slag og skarpe genstande uden at skulle på værksted.Den nye Scania er leveret med et stort udvalg af sikkerhedsudstyr, og så har bilens chauffør fået sit ønske om førehuset var med Scania’s V8-læderpakke opfyldt.Hvidtved Larsen i Silkeborg har stået for opbygningen af slamsugeranlægget på det kraftfulde R 520 XT chassis. Opbygningen består af et FlexLine 414-anlæg med blandt andet spulepumpe, vakuumpumpe og fuldhydraulisk transmission monteret med lader, så der er mulighed for natdrift.Vejby Cementstøberi har tegnet en vedligeholdelse- og serviceaftale baseret på Scania’s service-koncept. Med en skræddersyet service-aftale får virksomheden udført serviceeftersyn på den nye bil efter behov og ikke efter antal kørte kilometer. Serviceintervallet baseres på de data, der sendes til Scania-værkstederne fra lastbilens monterede Communicator-boks. Med i handlen følger også 10 års reklamationsret på drivlinen.Derudover har Vejby Cementstøberi også tilvalgt et fartskriverabonnement med trådløs overførsel på den nye bil. Her indsamles information fra fartskriveren og førerkortet, og giver virksomheden indsigt i chaufførens aktivitet og køretøjsbrug. I Scania’s fartskriverportal samles alle informationerne i månedlige rapporter.Det er servicesælger Jesper Sørensen, der har stået for salg af serviceaftale og fartskriverabonnement.Scania i Ishøj stod for klargøring, og Scanias salgschef John Schultz, der også har stået for salget af bilen, overdragede den kampklare slamsuger.Tidligere i år fik Vejby Cementstøberi leveret en fire-akslet Scania R 580 8X4*4 opbygget med Sawo-wirehejs.





