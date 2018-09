ITS-kongressen gav gode bud på digitaliseringspotentialet i transportsektoren

Mandag 24. september 2018 kl: 20:40

Af: Redaktionen ITD vurderer efterkongressen, at der er et stort potentiale for at effektivisere transportsystemerne gennem digitalisering - men også, at det vil kræve fuldt fokus fra både virksomheder og myndigheder at udnytte de nye muligheder.Et vigtigt tema på kongressen var godstransport, hvor der blev drøftet digital logistik, og hvordan man kan sætte gang i indarbejdningen de mange nye digitale løsninger i praksis.





- Når man lytter til eksperterne og går rundt og taler med de virksomheder, der udstiller deres produkter på kongressen, kan man konstatere, at de digitale muligheder nærmest er uanede. Og det er klart, at hvis det danske transporterhverv skal fastholde og udbygge sin konkurrenceevne i en globaliseret verden, bliver vi nødt til at tage de nye teknologier til os, siger Jørn-Henrik Carstens, der er chef for ITD politisk afdeling.





Men det kommer ifølge Mads Røddik Christensen, der er chefkonsulent i ITD, ikke af sig selv. Det handler om at prioritere.





- En af de vigtigste forudsætninger er, at der bliver etableret den nødvendige digitale infrastruktur. Helt konkret handler det om at prioritere en hurtig indfasning af 5G-netværk i Danmark, som er grundlaget for mange af de nye digitale logistikløsninger, siger Mads Røddik Christensen.





De mange præsentationer og paneldebatter tegnede set ud fra ITD’s synspunkt et klart billede af mange gode projekter og ideer inden for enkelte relativt snævre områder. Ideer, som skal koordineres og frem for alt føres videre fra projektfasen og ud i den virkelige verden - og det synes stadig at være en stor udfordring. ITD ser det som en vigtig opgave at få både virksomheder og myndigheder ombord, så de mange gode ideer kan komme ud at virke til gavn for både virksomheder og samfund.





EU-Kommissionen var også repræsenteret på flere områder - herunder som en del af teamet bag DTLF (Digital Transport and Logistics Forum). DTLF’s betydning for arbejdet med EU-Kommissionens vejpakkeudspil omkring brugen af elektroniske dokumenter i godssektoren blev flere gange fremhævet. ITD benyttede lejligheden til en række drøftelser omkring det videre arbejde i DTLF, hvor ITD har været en aktiv medspiller fra starten.





