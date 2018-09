Tyve tog tyve paller eller flere i Birkerød

Tirsdag 18. september 2018 kl: 14:02



Kropsbygning: Kraftig

Hudfarve: Sort

Hårfarve: Sort

Hårlængde: Mellemlangt



Talte dansk og var iført en orange bluse.





B: Mand, Dansk af udseende, 35-40 år og 175-180 cm

Kropsbygning: Muskuløs

Hudfarve: Hvid

Hårfarve: Brun

Hårlængde: Kort



Yderligere kendetegn: Tattoveringer på hænder og hals



Talte dansk og var iført mørkt tøj



Af: Redaktionen To mænd var mødt op med deres egen palleløfter og havde udgivet sig for at være fra et pallefirma, hvorefter de havde fyldt paller ind i en hvid varebil.De to mænd beskrives som:A: