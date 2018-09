Uber kommenterer Højesterets dom

Fredag 14. september 2018 kl: 13:01

Af: Jesper Christensen - Vi er i gang med at ændre måden, vi arbejder på, hvor vi arbejder ud fra lokal lovgivning og samarbejder med professionelle chauffører med licens rundt omkring i Europa. Chaufførerne, som benyttede Uber-app’en, spillede en afgørende rolle i forhold til at skabe en sikker, pålidelig og prisvenlig løsning til de hundredtusindvis af danskere, der benyttede vores app til at komme rundt i København, siger han videre.Et af spørgsmålene, som Højesteret tog stilling til, var, om anklagemyndigheden lovligt kunne anvende skattedata, som var blevet delt til skatterevisionsmål. Skat i Danmark havde fået oplysninger fra de hollandske skattemyndigheder om udbetalinger til personer i Danmark, som havde udført persontransport med deres private biler mod betaling. Det kunne anklagemyndigheden ifølge Højesterets afgørelse.Uber har nævnt, at de personer, som har udført persontransport mod betaling i deres egne biler, har gjort det for at tjene lidt ekstra penge. De fire personer, som fik deres sag prøvet ved Højesteret blev ved byretten i København idømt bøder på henholdsvis 486.500 kr., 110.000 kr., 60.000 kr. og 40.000 kr. Bødestørrelserne afspejler, hvor meget de fire personer havde kørt ind via Uber’s kørselstjeneste.

På det seneste har Uber ændret holdning til, hvordan virksomheden vil drive virksomhed. Det er sket efter en række domme, der har dømt Uber ude i flere lande. I Danmark trak Uber sig frivilligt for et par år siden. I dag lyder det fra Uber, at det hensigtsmæssigt at regulere nye servicer som Uber. Uber er indstillet på at engagere sig i at gøre sit til, at regeringen og branchen kan finde løsninger på, hvordan Danmark bedst kan regulere området og tage ny teknologi til sig.









Uber’s holdning til den netop afsluttede sag er i dag, at det ikke handler om, hvorvidt de dømte chauffører burde have betalt skat. Uber tror, at selskabet fremadrettet har en større rolle at spille i forhold til, at chaufførerne betaler skat af den indkomst, de måtte få via kørselstjenesten i fremtiden.







© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.